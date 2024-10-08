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Допоможе у боротьбі з "дропами": Рада ухвалила закон про вдосконалення функцій НБУ з регулювання фінпослуг

Допоможе у боротьбі з "дропами": Рада ухвалила закон про вдосконалення функцій НБУ з регулювання фінпослуг

Київ • УНН

 • 12963 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт #11043 щодо удосконалення функцій НБУ з регулювання ринків фінансових послуг. Закон має допомогти боротися з фінансовими шахрайствами, включаючи "дропи".

У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада схвалила законопроєкт #11043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

За словами народного обранця, закон допоможе поборотися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі та з дропами.

ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази13.08.24, 17:58 • 34487 переглядiв

Рада схвалила  #11043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. "ЗА" в цілому - 270

- пише Железняк. 

Окремо народний депутат наголосив, що правки якими пропонували надати частковий доступ до рахунків Поліції в залі були збиті. Відповідно не були прийняті.

Доповнення

В НБУ заявили, що ухвалення законопроєкту №11043 один із кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях (так звані, схеми з використанням "дропів").

Нагадаємо

Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасове обмеження на перекази "з карти на карту" обсягом 150 000 грн на місяць. Ліміт діятиме пів року і спрямований на боротьбу з тіньовою економікою та використанням рахунків "дропів".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
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