Допоможе у боротьбі з "дропами": Рада ухвалила закон про вдосконалення функцій НБУ з регулювання фінпослуг
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт #11043 щодо удосконалення функцій НБУ з регулювання ринків фінансових послуг. Закон має допомогти боротися з фінансовими шахрайствами, включаючи "дропи".
У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада схвалила законопроєкт #11043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
За словами народного обранця, закон допоможе поборотися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі та з дропами.
ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази13.08.24, 17:58 • 34487 переглядiв
Рада схвалила #11043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. "ЗА" в цілому - 270
Окремо народний депутат наголосив, що правки якими пропонували надати частковий доступ до рахунків Поліції в залі були збиті. Відповідно не були прийняті.
Доповнення
В НБУ заявили, що ухвалення законопроєкту №11043 один із кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях (так звані, схеми з використанням "дропів").
Нагадаємо
Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасове обмеження на перекази "з карти на карту" обсягом 150 000 грн на місяць. Ліміт діятиме пів року і спрямований на боротьбу з тіньовою економікою та використанням рахунків "дропів".