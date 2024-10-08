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Поможет в борьбе с «дропами»: Рада приняла закон о совершенствовании функций НБУ по регулированию финуслуг

Поможет в борьбе с «дропами»: Рада приняла закон о совершенствовании функций НБУ по регулированию финуслуг

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 11:21  •  2964 просмотра

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Верховная Рада приняла законопроект #11043 по совершенствованию функций НБУ по регулированию рынков финансовых услуг. Закон должен помочь бороться с финансовыми мошенничествами, включая «дропы».

Во вторник, 8 октября, Верховная Рада одобрила законопроект #11043 относительно усовершенствования функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

По словам народного избранника, закон поможет побороться с различными финансовыми мошенничествами, в том числе и с дропами.

ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы13 августа 2024, 14:58 • 34145 просмотров

Рада одобрила  #11043 относительно усовершенствования функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг. «ЗА» в целом - 270

- пишет Железняк. 

Отдельно народный депутат отметил, что правки которыми предлагали предоставить частичный доступ к счетам Полиции в зале были сбиты. Соответственно не были приняты.

Дополнение

В НБУ заявили, что принятие законопроекта №11043 один из шагов для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях (так называемые, схемы с использованием «дропов»).

Напомним,

Национальный банк Украины с 1 октября вводит временное ограничение на переводы «с карты на карту» объемом 150 000 грн в месяц. Лимит будет действовать полгода и направлен на борьбу с теневой экономикой и использованием счетов «дропов».

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
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yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
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