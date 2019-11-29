Максимальна допомога з безробіття для киян зросте з грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. З 1 грудня в Києві максимальний розмір допомоги по безробіттю збільшиться до 8408 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київського міського центру зайнятості.
"Київський міський центр зайнятості інформує: з 1 грудня, відповідно до закону про Державний бюджет України на 2019 рік, збільшиться один з ключових соціальних стандартів - прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних осіб 2007 грн, а з 1 грудня зросте до 2102 грн.
"Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз 8028 грн), з 1 грудня будуть отримувати більше - 8408 грн за місяць (4 прожиткові мінімуми)", - зазначили в пресслужбі.
Також в Центрі зайнятості зазначили, що розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишиться без змін. Таким чином, для осіб, що протягом року працювали щонайменше шість місяців або були звільнені за певних підстав – будуть отримувати 610 гривень, а ті, хто взяв перерву в трудовому стажі з поважних причин і протягом місяця зареєструвались в службі зайнятості в якості безробітного (через навчання, військову службу, догляд за особою з інвалідністю тощо), будуть, як і раніше, отримувати 1630 гривень.
"За даними Київського міського центру зайнятості, на початок листопада допомогу по безробіттю в столиці отримували 7327 безробітних, серед них мінімальну, в розмірі 610 гривень – 381 безробітний, у розмірі 1630 гривень – 223, а максимальну допомогу по безробіттю – 3520 осіб", -додали у пресслужбі.
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