Максимальное пособие по безработице для киевлян вырастет с декабря

"Киевский городской центр занятости информирует: с 1 декабря, согласно закону о Государственном бюджете Украины на 2019 год, увеличится один из ключевых социальных стандартов - прожиточного минимума. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2007 грн, а с 1 декабря возрастет до 2102 грн.

"Это означает, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас 8028 грн), с 1 декабря будут получать больше - 8408 грн в месяц (4 прожиточных минимума)", - отметили в пресс-службе.

Также в Центре занятости отметили, что размер минимальной помощи по безработице останется без изменений. Таким образом, для лиц, в течение года работавших не менее шести месяцев или уволенных по определенным основаниям - будут получать 610 гривен, а те, кто взял перерыв в трудовом стаже по уважительным причинам и в течение месяца зарегистрировался в службе занятости в качестве безработного (из-за обучения, военной службы, ухода за лицом с инвалидностью и т.п.), будут, как и раньше, получать 1630 гривен.

"По данным Киевского городского центра занятости, на начало ноября пособие по безработице в столице получали 7327 безработных, среди них минимальное, в размере 610 гривен - 381 безработный, в размере 1630 гривен - 223, а максимальное пособие по безработице - 3520 человек", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Милованов назвал топ-5 областей с самым высоким уровнем занятости.