Допити осіб у справі щодо погроз Зеленському триватимуть – ДБР

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Державному бюро розслідувань триватимуть слідчі дії, а відтак і допити у у справі щодо погроз вбивства Президента України Володимира Зеленського з боку волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької) та народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини. Про повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.