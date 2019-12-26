Допити осіб у справі щодо погроз Зеленському триватимуть – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Державному бюро розслідувань триватимуть слідчі дії, а відтак і допити у у справі щодо погроз вбивства Президента України Володимира Зеленського з боку волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької) та народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини. Про повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до кримінально-процесуального кодексу України, вона (Маруся Звіробій — ред.) дійсно викликана повторно, як вона зазначила”, — сказала речниця ДБР.
З її слів, досудове розслідування у справі триває, воно не завершене, відповідно і слідчі дії тривають, і певні експертизи, і допити, і інші дії, передбачені КПК України.
“Я нажаль зараз не можу вам розказати повністю всю хронологію слідчих дій, які будуть відбуватись, але можу повторити, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні ще не завершено, воно триває. Відтак слідчі дії, у тому числі і допит осіб, які, на думку слідства, можуть надати покази, які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження, безумовно, будуть відбуватись”, — зауважила Іванова.
Вона повідомила, що наразі не може сказати коли і кого саме будуть допитувати.
Нагадаємо, раніше сьогодні волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) прийшла до Державного бюро розслідувань на допит.