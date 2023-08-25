Донеччина: росіяни вранці вдарили ракетою по Краматорській громаді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. армія рф у п'ятницю вранці вгатила ракетою по околицях Малотаранівки Краматорської громади Донецької області. За минулу добу російські окупанти продовжували обстрілювати Донеччину. Через ворожі атаки пошкоджені житлові будинки та багатоповерхівки, крамниця та адмінбудівля. Про це повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Деталі
За словами Кириленка, внаслідок ворожого удару ракетою по околицях Малотаранівки Краматорської громади ніхто не постраждав. Також не зафіксовані руйнування.
Минулої доби на Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару і 29 артобстрілів. Двічі окупанти обстріляли Максимівку. Через обстріл у Новоукраїнці пошкоджено будинок.
На Донецькому напрямку 5 людей поранено у Кураховому — пошкоджено 5 багатоповерхівок, крамницю і адмінбудівлю.
На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Щербинівці Торецької громади, ще 2 будинки — у Часовоярській громаді.
На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Сіверську, зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, всього за добу росіяни поранили 6 жителів Донеччини.