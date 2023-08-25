Окупанти поранили ще шістьох жителів Донеччини - ОВА

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"За 24 серпня росіяни поранили 6 жителів Донеччини: 5 у Кураховому і 1 в Авдіївці", - повідомив голова ОВА у Telegram.

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За даними голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення рф у Донецькій області вбито 1667 осіб, ще 4040 цивільних поранили.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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