Окупанти поранили ще шістьох жителів Донеччини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські війська за минулу добу поранили у Донецькій області ще шістьох жителів, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 24 серпня росіяни поранили 6 жителів Донеччини: 5 у Кураховому і 1 в Авдіївці", - повідомив голова ОВА у Telegram.
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За даними голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення рф у Донецькій області вбито 1667 осіб, ще 4040 цивільних поранили.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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