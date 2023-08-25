Оккупанты ранили еще шестерых жителей Донецкой области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские войска за минувшие сутки ранили в Донецкой области еще шестерых жителей, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"За 24 августа россияне ранили 6 жителей Донецкой области: 5 в Курахово и 1 в Авдеевке", - сообщил глава ОВА в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения рф в Донецкой области убито 1667 человек, еще 4040 гражданских ранены.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 80 тысяч домов разрушили оккупанты в Донецкой области - ОВА