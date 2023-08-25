Донетчина: россияне утром ударили ракетой по Краматорской громаде
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. армия рф в пятницу утром ударила ракетой по окрестностям Малотарановки Краматорской общины Донецкой области. За минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать Донецкую область. Из-за вражеских атак повреждены жилые дома и многоэтажки, магазин и админздание. Об этом сообщил в пятницу председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
По словам Кириленко, в результате вражеского удара ракетой по окрестностям Малотарановки Краматорской громады никто не пострадал. Также не зафиксированы разрушения.
За прошедшие сутки на Волновахском направлении Угледар подвергся авиаудару и 29 артобстрелам. Дважды оккупанты обстреляли Максимовку. Из-за обстрелов в Новоукраинке поврежден дом.
На Донецком направлении 5 человек ранены в Курахово — повреждены 5 многоэтажек, магазин и админздание.
На Горловском направлении поврежден дом в Щербиновке Торецкой громады, еще 2 дома — в Часовоярской громаде.
На Лисичанском направлении разрушен дом в Северске, зафиксировано 5 обстрелов Лиманской громады.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, всего за сутки россияне ранили 6 жителей Донетчины.