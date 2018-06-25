Біатлоністка Домрачева заявила про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Білоруська біатлоністка, чотириразова олімпійська чемпіонка Дар’я Домрачева оголосила про завершення кар’єри. Про це вона повідомила сьогодні на спеціальній прес-конференції в НОК Білорусі, передає УНН з посиланням на Белта.
“Мені досить непросто було зібратися, я дуже довго думала, але прийшов час розставити крапки над „i“. Намагалася знайти компроміс, який дозволив би поєднати мені виховання дитини і продовження спортивної кар’єри. На жаль, я не знайшла оптимального рішення для поєднання таких важливих сфер життя. Моє рішення обдумане і нелегке. Я завершую свою спортивну кар’єру”, — заявила вона.
Відповідаючи на питання про подальші плани, білоруска зазначила, що має намір відпочити від напруженого ритму, в якому жила з дитинства.
“Є задумки та ідеї, але поки розкривати їх рано”, — зазначила Д.Домрачева.
Як повідомляв УНН, в квітні 2018 року про завершення спортивної кар’єри заявив чоловік білоруски Домрачевої — восьмикратний олімпійський чемпіон, норвезький біатлоніст Уле-Айнар Бьорндален.