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Биатлонистка Домрачева заявила о завершении карьеры

Биатлонистка Домрачева заявила о завершении карьеры

Киев  •  УНН

 • 6548 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила сегодня на специальной пресс-конференции в НОК Беларуси, передает УНН со ссылкой на Белта.

“Мне достаточно непросто было собраться, я очень долго думала, но пришло время расставить точки над „i“. Пыталась найти компромисс, который позволил бы совместить мне воспитание ребенка и продолжение спортивной карьеры. К сожалению, я не нашла оптимального решения для совмещения таких важных сфер жизни. Мое решение обдуманное и нелегкое. Я завершаю свою спортивную карьеру”, — заявила она.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, белоруска отметила, что намерена отдохнуть от напряженного ритма, в котором жила с детства.

“Есть задумки и идеи, но пока раскрывать их рано”, — отметила Д.Домрачева.

Как сообщал УНН, в апреле 2018 года о завершении спортивной карьеры заявил муж белоруски Домрачевой — восьмикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Уле-Айнар Бьорндален.

Украинские Национальные Новости

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