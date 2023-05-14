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Домовилися про зброю та ППО: Зеленський про результати зустрічі з прем'єром Італії

Домовилися про зброю та ППО: Зеленський про результати зустрічі з прем'єром Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. За результатами зустрічі з прем'єром Італії домовилися про зброю та ППО. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Зустрівся з Президентом Італії та Головою Ради міністрів – це політичний рівень зустрічей. Почув, що Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію.

Погоджуємо з Джорджею, пані Прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи", - зазначив Зеленський. 

Деталі

Президент також підкреслив, що Італія абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру та подякував країні за це.

Крім того, Італія підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС вже в цьому році. 

"Є й Спільна декларація з Італією. Всі важливі речі: Євросоюз – Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні та вчасні сигнали щодо НАТО", - підсумував Зеленський. 

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