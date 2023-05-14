Домовилися про зброю та ППО: Зеленський про результати зустрічі з прем'єром Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За результатами зустрічі з прем'єром Італії домовилися про зброю та ППО. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.
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"Зустрівся з Президентом Італії та Головою Ради міністрів – це політичний рівень зустрічей. Почув, що Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію.
Погоджуємо з Джорджею, пані Прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи", - зазначив Зеленський.
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Президент також підкреслив, що Італія абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру та подякував країні за це.
Крім того, Італія підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС вже в цьому році.
"Є й Спільна декларація з Італією. Всі важливі речі: Євросоюз – Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні та вчасні сигнали щодо НАТО", - підсумував Зеленський.
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