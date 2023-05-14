Договорились об оружии и ПВО: Зеленский о результатах встречи с премьером Италии

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"Встретился с Президентом Италии и Председателем Совета министров – это политический уровень встреч. Услышал, что Италия продолжит поддержку Украины – настолько, насколько нужно, чтобы нам выстоять и защитить своих людей, свою территорию.

Согласовываем с Джорджей, госпожой Премьер-министром, наши новые совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО. Как Джорджа правильно сказала, когда мы в Украине защищаем свободу и нашу жизнь от российских бомб и ракет, от террора, мы отдаляем войну от остальной Европы", - отметил Зеленский.

Детали

Президент также подчеркнул, что Италия абсолютно четко поддержала все пункты украинской формулы мира и поблагодарил страну за это.

Кроме того, Италия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС уже в этом году.

"Есть и Совместная декларация с Италией. Все важные вещи: Евросоюз – Италия поддержала начало переговоров в 23-м году, правильные и своевременные сигналы по НАТО", - подытожил Зеленский.

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