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Договорились об оружии и ПВО: Зеленский о результатах встречи с премьером Италии

Киев • УНН

 • 924033 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. По результатам встречи с премьером Италии договорились об оружии и ПВО. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, пишет УНН.

Цитата

"Встретился с Президентом Италии и Председателем Совета министров – это политический уровень встреч. Услышал, что Италия продолжит поддержку Украины – настолько, насколько нужно, чтобы нам выстоять и защитить своих людей, свою территорию.

Согласовываем с Джорджей, госпожой Премьер-министром, наши новые совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО. Как Джорджа правильно сказала, когда мы в Украине защищаем свободу и нашу жизнь от российских бомб и ракет, от террора, мы отдаляем войну от остальной Европы", - отметил Зеленский. 

Детали

Президент также подчеркнул, что Италия абсолютно четко поддержала все пункты украинской формулы мира и поблагодарил страну за это.

Кроме того, Италия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС уже в этом году. 

"Есть и Совместная декларация с Италией. Все важные вещи: Евросоюз – Италия поддержала начало переговоров в 23-м году, правильные и своевременные сигналы по НАТО", - подытожил Зеленский. 

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