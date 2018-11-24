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Dolce & Gabbana вибачились за расистську рекламу

Dolce & Gabbana вибачились за расистську рекламу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Торгові інтернет-платформи КНР зняли з продажу товари Dolce & Gabbana через скандал, що вибухнув з приводу реклами фірми, в якій багато хто з мешканців Китаю вбачає расизм та принесли свої вибачення перед народом КНР. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

“В „чорну п’ятницю“ купити товари Dolce & Gabbana буде неможливо на найбільших торгових інтернет-платформах Китаю Taobao і JD.com, а також на більш дрібних за китайським масштабами, але теж популярних сайтах Kaola і Secoo”, — йдеться в повідомленні британського видання.

Нагадаємо, раніше Dolce & Gabbana запустили у соціальних мережах рекламну кампанію #DGLovesChina, яка присвячена майбутньому показу бренду в Шанхаї. Користувачі соцмереж після цього обурилися на італійський будинок моди із критикою, звинувативши бренд у расизмі.

Ситуація ще більше ускладнилася, коли в Instagram було опубліковано образливі висловлювання на адресу КНР та китайців, які нібито зроблені засновником бренду Стефано Габбаною. Компанія відразу заявила, що нічого подібного Габбана не говорив, а інстаграм-акаунти Dolce & Gabbana були зламані, після чого засновники бренду принесли вибачення за свої публікації.

“Ми відчуваємо до Китаю і народу КНР тільки повагу”, — йдеться в офіційному вибаченні модного будинку.

В опублікованій у п’ятницю заяві Стефано Габбана і співзасновник модного будинку Доменіко Долче повідомили, що серйозно обміркували, що трапилося та були глибоко засмучені ефектом, який справили їх слова.

“У світлі цього культурного непорозуміння ми сподіваємося, що зможемо заслужити ваше прощення”, — йдеться у відеоролику бренду. Габбана також приніс офіційні вибачення китайцям, що живуть по всьому світу. В кінці ролика обидва модельєри просять вибачити їх китайською мовою.

“Ми ніколи не забудемо того, що сталося, це буде уроком для нас. Подібне більше ніколи не повториться”, — запевняє глядачів Габбана.

Як раніше інформував УНН, творці мультиплікаційного серіалу “Сімпсони” можуть прибрати одного з персонажів, власника магазину індійського походження Апу Нахасапімапетілона, через звинувачення в расизмі.

Як повідомляв УНН, в італійському місті Мачерата, де минулого тижня чоловік відкрив вогонь по мігрантах, відбулася акція спрямована проти расизму.

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