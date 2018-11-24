Dolce & Gabbana извинились за расистскую рекламу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Торговые интернет-площадки КНР сняли с продажи товары Dolce & Gabbana из-за скандала, разразившегося по поводу рекламы фирмы, в которой многие жители Китая увидели расизм и принесли свои извинения перед народом КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
“В „черную пятницу“ купить товары Dolce & Gabbana будет невозможно приобрести на крупнейших торговых интернет-площадках Китая Taobao и JD.com, а также на более мелких по китайским масштабам, но тоже популярных сайтах Kaola и Secoo”, — говорится в сообщении британского издания.
Напомним, ранее Dolce & Gabbana запустили в социальных сетях рекламную кампанию #DGLovesChina, посвященной будущему показу бренда в Шанхае. Пользователи соцсетей после этого обрушились на итальянский дом моды с критикой, обвинив бренд в расизме.
Ситуация еще больше осложнилась, когда в Instagram были опубликованы оскорбительные высказывания в адрес КНР и китайцев, которые якобы сделаны основателем бренда Стефано Габбана. Компания сразу заявила, что ничего подобного Габбана не говорил, а инстаграм-аккаунты Dolce & Gabbana были взломаны, после чего основатели бренда принесли извинения за свои публикации.
“Мы испытываем к Китаю и народу КНР только уважение”, — говорится в официальном извинении модного дома.
В опубликованном в пятницу заявлении Стефано Габбана и соучредитель модного дома Доменико Долче сообщили, что серьезно обдумали, что случилось и были глубоко опечалены тем эффектом, который произвели их слова.
“В свете этого культурного недоразумения мы надеемся, что сможем заслужить ваше прощение”, — говорится в видеоролике основателей бренда. Габбана принес официальные извинения китайцам, живущим по всему миру. В конце ролика оба модельеры просят простить их на китайском языке.
“Мы никогда не забудем того, что произошло, это приподало нам урок. Подобное больше никогда не повторится”, — уверяет зрителей Габбана.
Как сообщал УНН, создатели мультипликационного сериала “Симпсоны” могут убрать одного из персонажей, владельца магазина индийского происхождения Апу Нахасапимапетилона, из-за обвинений в расизме.
Как ранее информировал УНН, в итальянском городе Мачерата, где на прошлой неделе мужчина открыл огонь по мигрантам, состоялась акция направленная против расизма.