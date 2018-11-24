Dolce & Gabbana извинились за расистскую рекламу

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Торговые интернет-площадки КНР сняли с продажи товары Dolce & Gabbana из-за скандала, разразившегося по поводу рекламы фирмы, в которой многие жители Китая увидели расизм и принесли свои извинения перед народом КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.