Додон: саміт СхП підтвердив примарність євроінтеграції Молдови

На думку Додона, європейці розчаровані Кишиневом, а досьє Молдови лежить у найнижчому ящику турбот Європи, тому країна має повернутися до реального стратегічного партнерства з РФ.

“Час геополітичних експериментів та політичних ігор пройшов. І це необхідно зрозуміти правлячому режиму. А якщо не зрозуміє, йому нічого іншого не залишиться, як прийняти на себе відповідальність за подальші наслідки. Народ більше не буде терпіти руйнування країни під гаслом геополітики ілюзій!” — підсумував Додон.

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За словами Президента Молдови, громадяни Республіки зазнали масивної маніпулятивної компанії, метою якої було довести, що вступ до ЄС — завдання не тільки здійсненне, але і швидкоплинне. Додон зазначає, що вся проєвропейська істерика має на меті одну-єдину ціль — створення ідеальної завіси, яка приховує крадіжку мільярда євро з банківської системи, захоплення держінститутів, закриття безлічі шкіл, дитячих садків, вигнання з країни сотень тисяч осіб та інші “непривабливі речі”.

Нагадаємо, 24 листопада пройшов саміт “Східного партнерства” за участі керівників інституцій ЄС та шести країн-учасниць програми, серед яких Вірменія, Азербайджан, Грузія, Україна, Молдова та Білорусія. Керівники двох останніх держав відмовилися їхати на саміт.