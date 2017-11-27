Додон: саммит ВП подтвердил призрачность евроинтеграции Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что саммит "Восточного партнерства" наглядно продемонстрировал отсутствие каких-либо шансов присоединения Молдовы к ЕС, сообщает УНН со ссылкой на сайт президентства Республики Молдова.
По мнению Додона, европейцы разочарованы Кишиневом, а досье Молдовы лежит в низком ящике забот Европы, поэтому страна должна вернуться к реальному стратегическому партнерству с РФ.
"Время геополитических экспериментов и политических игр прошло. И это необходимо понять правящему режиму. А если не поймет, ему ничего другого не останется, как принять на себя ответственность за дальнейшие последствия. Народ больше не будет терпеть разрушения страны под лозунгом геополитики иллюзий!" - подытожил Додон.
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По словам Президента Молдовы, граждане Республики подверглись массивной манипулятивной компании, целью которой было доказать, что вступление в ЕС - задача не только не целесообразное, но и мимолетное. Додон отмечает, что вся проевропейская истерика имеет одну-единственную цель - создание идеальной завесы, скрывающей кражу миллиарда евро из банковской системы, захват госинститутов, закрытие множества школ, детских садов, изгнание из страны сотен тысяч человек и другие "некрасивые вещи".
Напомним, 24 ноября прошел саммит "Восточного партнерства" с участием руководителей институтов ЕС и шести стран-участниц программы, среди которых Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова и Беларусь. Руководители двух последних государств отказались ехать на саммит.