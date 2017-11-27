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11:17 • 24625 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 14815 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 31058 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 44074 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Додон: саммит ВП подтвердил призрачность евроинтеграции Молдовы

Додон: саммит ВП подтвердил призрачность евроинтеграции Молдовы

Киев  •  УНН

 • 11846 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что саммит "Восточного партнерства" наглядно продемонстрировал отсутствие каких-либо шансов присоединения Молдовы к ЕС, сообщает УНН со ссылкой на сайт президентства Республики Молдова.

По мнению Додона, европейцы разочарованы Кишиневом, а досье Молдовы лежит в низком ящике забот Европы, поэтому страна должна вернуться к реальному стратегическому партнерству с РФ.

"Время геополитических экспериментов и политических игр прошло. И это необходимо понять правящему режиму. А если не поймет, ему ничего другого не останется, как принять на себя ответственность за дальнейшие последствия. Народ больше не будет терпеть разрушения страны под лозунгом геополитики иллюзий!" - подытожил Додон.

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По словам Президента Молдовы, граждане Республики подверглись массивной манипулятивной компании, целью которой было доказать, что вступление в ЕС - задача не только не целесообразное, но и мимолетное. Додон отмечает, что вся проевропейская истерика имеет одну-единственную цель - создание идеальной завесы, скрывающей кражу миллиарда евро из банковской системы, захват госинститутов, закрытие множества школ, детских садов, изгнание из страны сотен тысяч человек и другие "некрасивые вещи".

Напомним, 24 ноября прошел саммит "Восточного партнерства" с участием руководителей институтов ЕС и шести стран-участниц программы, среди которых Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова и Беларусь. Руководители двух последних государств отказались ехать на саммит.

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