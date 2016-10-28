Додатковий швидкісний поїзд курсуватиме між Києвом та Львовом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З 3 листопада “Укрзалізниця” призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ сполученням № 745/746 Київ — Львів — Київ. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
Поїзд курсуватиме з Києва та Львова 3, 4, 6, 11,13,18, 20, 25, та 27 листопада (по п’ятницях та неділях).
Відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 14:20 і прибуватиме до Львова о 19:45 (3 та 4 листопада), далі — о 19:38 із зупинкою на станції Коростень (15:53-15:54).
Зворотно зі Львова поїзд відправлятиметься о 22:36 та прибутватиме на станцію Київ-Пасажирський о 04:56 із зупинкою на станції Коростень (02:47-02:48).
Окрім цього поїзда, у львівському напрямку щоденно курсують швидкісні поїзди Інтерсіті+ № 743/744 Дарниця, Київ — Львів — Київ, Дарниця та № 741/742 Дарниця, Київ — Трускавець — Київ, Дарниця.