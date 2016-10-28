Дополнительный скоростной поезд будет курсировать между Киевом и Львовом

Поезд будет курсировать из Киева и Львова 3, 4, 6, 11,13,18, 20, 25, и 27 ноября (по пятницам и воскресеньям).

Отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:20 и прибывать во Львов в 19:45 (3 и 4 ноября), далее - в 19:38 с остановкой на станции Коростень (15: 53-15: 54).

Обратно из Львова поезд будет отправляться в 22:36 и прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 4:56 с остановкой на станции Коростень (02: 47-02: 48).

Кроме этого поезда во львовском направлении ежедневно курсируют скоростные поезда Интерсити + № 743/744 Дарница, Киев - Львов - Киев, Дарница и № 741/742 Дарница, Киев - Трускавец - Киев, Дарница.