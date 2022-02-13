Додатковий час приніс "Челсі" перемогу у фіналі Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Абу-Дабі відбувся фінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу з футболу в якому "Челсі" змагався із бразильським "Палмейрасом", передає УНН з посиланням на сайт клубу з Лондона.
Деталі
"Челсі" вийшов уперед завдяки голу Ромелу Лукаку на початку другого тайму. Проте невдовзі до воріт було призначено пенальті за гру рукою з боку Тьяго Сілви. Бразильці успішно реалізували 11-метровий, зрівнявши рахунок та перевівши гру у додатковий час.
Тим не менш, незадовго до фінального свистка арбітр, знову звернувшись до VAR, зафіксував гру рукою захисника у штрафному майданчику "Палмейраса" і вказав на 11-метрову точку. Вирішальний удар бездоганно виконав Кай Хаверц.
Довідка
"Челсі" приєднався до "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуля", ставши лише третьою з англійських команд, кому підкорився трофей Клубного чемпіонату світу. Крім того, "сині" в компанії з "МЮ" та мюнхенською "Баварією" стають володарями повної колекції трофеїв, вигравши Клубний чемпіонат світу ФІФА, а також усі основні турніри під егідою УЄФА (Кубок європейських чемпіонів/Ліга чемпіонів, Кубок УЄФА/Ліга, Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА).