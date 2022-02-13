Додатковий час приніс "Челсі" перемогу у фіналі Клубного чемпіонату світу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 37521 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 63006 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 76840 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 105167 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 113891 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 105192 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126889 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166276 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178318 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215242 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 93397 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 169913 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 231655 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 53799 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 35827 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 231634 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 169895 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 286121 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 406109 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 658725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 35827 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96474 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134201 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159204 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179688 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Додатковий час приніс "Челсі" перемогу у фіналі Клубного чемпіонату світу

Додатковий час приніс "Челсі" перемогу у фіналі Клубного чемпіонату світу

Київ • УНН

 • 20632 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Абу-Дабі відбувся фінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу з футболу в якому "Челсі" змагався із бразильським "Палмейрасом", передає УНН з посиланням на сайт клубу з Лондона.

Деталі

"Челсі" вийшов уперед завдяки голу Ромелу Лукаку на початку другого тайму. Проте невдовзі до воріт було призначено пенальті за гру рукою з боку Тьяго Сілви. Бразильці успішно реалізували 11-метровий, зрівнявши рахунок та перевівши гру у додатковий час.

Тим не менш, незадовго до фінального свистка арбітр, знову звернувшись до VAR, зафіксував гру рукою захисника у штрафному майданчику "Палмейраса" і вказав на 11-метрову точку. Вирішальний удар бездоганно виконав Кай Хаверц.

Довідка

"Челсі" приєднався до "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуля", ставши лише третьою з англійських команд, кому підкорився трофей Клубного чемпіонату світу. Крім того, "сині" в компанії з "МЮ" та мюнхенською "Баварією" стають володарями повної колекції трофеїв, вигравши Клубний чемпіонат світу ФІФА, а також усі основні турніри під егідою УЄФА (Кубок європейських чемпіонів/Ліга чемпіонів, Кубок УЄФА/Ліга, Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33