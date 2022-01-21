Добова захворюваність на коронавірус на Одещині перевалила за тисячу
Київ • УНН
Одеса. 21 січня. УНН. 1036 випадків коронавірусу офіційно зареєстровано в Одеській області за минулу добу, 6 осіб померли, передає УНН з посиланням на дані Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА. Зазначимо, що за даними на 21 січня в регіоні було відзначено 944 випадки захворювання.
За весь час пандемії в Одеській області зафіксовано 247 265 випадків коронавірусу зафіксовано в Одеській області, 5676 осіб померли, 231565 одужали 10024 хворіють.
Зазначимо, що на початку січня добова захворюваність коронавірусом в регіоні становила менше 100 осіб. У грудні максимальна добова захворюваність в регіоні досягала рівня 862 випадків. У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні в півтори тисячі.