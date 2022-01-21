Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области перевалила за тысячу
Киев • УНН
ОДЕССА. 21 января. УНН. 1036 случаев коронавируса официально зарегистрировано в Одесской области за прошедшие сутки, 6 человек умерли, передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА. Отметим, что по данным на 21 января в регионе было отмечено 944 случая заболевания.
За все время пандемии в Одесской области зафиксировано 247265 случаев коронавируса зафиксировано в Одесской области, 5676 человек умерли, 231565 выздоровели 10024 болеют.
Отметим, что в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в регионе составляла менее 100 человек. В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня 862 случаев. В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне в полторы тысячи.