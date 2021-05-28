До затриманої в Білорусі дівчині Протасевича вперше допустили адвоката - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Адвоката затриманої в Мінському аеропорту Софії Сапеги вперше допустили до неї з моменту арешту. Про це в коментарі телеканалу "Дождь" розповів адвокат Софії Дмитро Филанович, пише УНН.
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Адвокат зазначив, що Сапега виглядає "бадьорою", і вона здорова. Він також зазначив, що ніякого фізичного насильства до неї не застосовувалося.
Цитата:
"Вона виглядає бадьорою і здоровою. З її слів, ніяке фізичне насильство до неї з моменту затримання до теперішнього часу не застосовувалося. Вона не втрачає бадьорість духу і сподівається на швидке вирішення ситуації", - розповів Филанович.
Контекст
Софію Сапегу затримали 23 травня, в Мінському аеропорту. Разом з нею також було затримано білоруського журналіста Романа Протасевича, який на даний момент знаходиться в СІЗО в Мінську.
Крім того, у четвер, 27 травня, до Протасевича вперше допустили адвоката. За словами захисниці затриманого Інеси Оленської, він відчуває себе добре.