До затриманої в Білорусі дівчині Протасевича вперше допустили адвоката - ЗМІ

Деталі

Адвокат зазначив, що Сапега виглядає "бадьорою", і вона здорова. Він також зазначив, що ніякого фізичного насильства до неї не застосовувалося.

Цитата:

"Вона виглядає бадьорою і здоровою. З її слів, ніяке фізичне насильство до неї з моменту затримання до теперішнього часу не застосовувалося. Вона не втрачає бадьорість духу і сподівається на швидке вирішення ситуації", - розповів Филанович.

Контекст

Софію Сапегу затримали 23 травня, в Мінському аеропорту. Разом з нею також було затримано білоруського журналіста Романа Протасевича, який на даний момент знаходиться в СІЗО в Мінську.



Крім того, у четвер, 27 травня, до Протасевича вперше допустили адвоката. За словами захисниці затриманого Інеси Оленської, він відчуває себе добре.



