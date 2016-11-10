До українських заручників на Донбасі ставляться як до військовополонених – Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що українських заручників на Донбасі утримують згідно з умовами утримання військовополонених. Про це він повідомив в ефірі “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Ми знаємо скільки їх, де вони знаходяться, до них відносяться як до військовополонених, тобто їх годують, у них є в тих місцях, де вони знаходяться, умови для того, щоб вони могли спати. І ми сподіваємося, що в таких умовах їх будуть утримувати”, — зазначив Ю.Тандіт.
Як раніше повідомляв УНН, на сході України звільнено і знайдено 3083 заручники.