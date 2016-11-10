К украинским заложникам на Донбассе относятся как к военнопленным - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил, что украинских заложников на Донбассе содержат согласно условиям содержания военнопленных. Об этом он сообщил в эфире "Радио Свобода", передает УНН.
"Мы знаем, сколько их, где они находятся, к ним относятся как к военнопленным, то есть их кормят, у них есть в тех местах, где они находятся, условия для того, чтобы они могли спать. И мы надеемся, что в таких условиях их будут удерживать", - отметил Ю.Тандит.
Как ранее сообщал УНН, на востоке Украины освобождено и найдено 3083 заложника.