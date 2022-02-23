До України прилетів другий літак військової допомоги з Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. До України з військовою технікою прилетів вже другий літак від Канади. Про це повідомила на свіїй сторінці у Twitter міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд, пише УНН.
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"Сьогодні наш ForcesCanada здійснив другу доставку летальної військової допомоги в Україну." - про це йдеться у повідомленні.
"Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - додала Аніта Ананд.
Нагадаємо
Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на введення сил Кремля на схід України та визнання нею ЛДНР.