До України прибули ще два літаки військової допомоги від США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У неділю, 13 лютого, в Україну прибули ще два літаки з американською військовою допомогою. Про це повідомляє посольство США у Twitter, передає УНН.
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“Сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на 200 млн доларів — боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми — разом з Україною”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
З США в Україну доправили 90 тонн боєприпасів.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.