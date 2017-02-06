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До централізованого електропостачання підключено 80% Авдіївки - ДСНС

Київ • УНН

 • 8371 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 08:00 6 лютого до централізованого електропостачання підключено 80 відсотків Авдіївки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.

До централізованого електропостачання підключено 80% Авдіївки - ДСНС

“Станом на 08:00 6 лютого до централізованого електропостачання підключено 80 відсотків Авдіївки”, — повідомили у прес-службі.

Співробітниками ДСНС спільно з представниками паливно-енергетичної компанії планується продовжити роботи по підключенню 20 відсотків міста та перепідключенню об’єктів соціально-побутової сфери з електрогенераторів на централізоване електропостачання.

Також функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб (за добу 1 тис. 661 чол.), забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Окрім того, повідоляється, що наразі з Авдіївки евакуювали 290 осіб (з них 42 особи похилого віку та 135 дітей) — протягом доби — 24 особи (з них 11 дітей).

Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.

Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

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