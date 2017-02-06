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К централизованному электроснабжению подключено 80% Авдеевки - ГосЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 08:00 6 февраля к централизованному электроснабжению подключено 80 процентов Авдеевки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

К централизованному электроснабжению подключено 80% Авдеевки - ГосЧС

"По состоянию на 8:00 6 февраля к централизованному электроснабжению подключено 80 процентов Авдеевки", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудниками ГосЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируется продолжить работы по подключению 20 процентов города и переподключение объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение.

Также функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратилось 11 тыс. 789 человек (за сутки 1 тыс. 661 чел.), обеспечено питание 3 полевыми кухнями.

Кроме того, сообщается, что сейчас из Авдеевки эвакуировали 290 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей) - в течение суток - 24 человека (из них 11 детей).

Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение .

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило  ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе .

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