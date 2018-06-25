До суду скеровано обвинувальний акт відносно так званого "министра здравоохранения Республики Крым"

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на вказаній посаді, надавав допомогу окупаційній владі шляхом сприяння в організації проведення незаконного референдуму про незалежність півострова, а також схиляння мешканців Криму до набуття громадянства Російської Федерації, що підтверджено здобутими доказами, зокрема, висновками експертиз (портретної і лінгвістичної), показаннями свідків тощо.



25 червня обвинувальний акт направлено до Апеляційного суду м. Києва для вирішення питання щодо визначення підсудності, в порядку, передбаченому ст. 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та подальшого розгляду по суті.



Як повідомялв УНН, прокурор АРК повинен мати статус заступника генпрокурора.