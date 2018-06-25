До суду скеровано обвинувальний акт відносно так званого "министра здравоохранения Республики Крым"
Київ • УНН
КИЇВ, 25 червня. УНН. Прокуратурою Автономної Республіки Крим та Головним управлінням Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення так званим "министром здравоохранения Республики Крым" кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Про це повідомили у УНН у прес-службі прокуратури АРК Крим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на вказаній посаді, надавав допомогу окупаційній владі шляхом сприяння в організації проведення незаконного референдуму про незалежність півострова, а також схиляння мешканців Криму до набуття громадянства Російської Федерації, що підтверджено здобутими доказами, зокрема, висновками експертиз (портретної і лінгвістичної), показаннями свідків тощо.
25 червня обвинувальний акт направлено до Апеляційного суду м. Києва для вирішення питання щодо визначення підсудності, в порядку, передбаченому ст. 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та подальшого розгляду по суті.
Як повідомялв УНН, прокурор АРК повинен мати статус заступника генпрокурора.