В суд направлено обвинительное заключение в отношении так называемого "министра здравоохранения Республики Крым"

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, находясь на указанной должности, оказывал помощь оккупационной власти путем содействия в организации проведения незаконного референдума о независимости полуострова, а также склонение жителей Крыма в приобретении гражданства Российской Федерации, что подтверждается полученными доказательствами, в частности, выводами экспертиз (портретной и лингвистической), показаниями свидетелей и тому подобное.



25 июня обвинительный акт направлено в Апелляционный суд г. Киев для решения вопроса об определении подсудности в порядке, предусмотренном ст. 12 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины" и дальнейшего рассмотрения по существу.



Как повидомялв УНН, прокурор АРК должен иметь статус заместителя генпрокурора.