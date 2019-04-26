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До суду передали справу щодо протиправних дій правоохоронців у січні–лютому 2014 року

До суду передали справу щодо протиправних дій правоохоронців у січні–лютому 2014 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Генеральна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно трьох осіб, які працювали у правоохоронних органах (один ще досі працює) та є причетними до організації та вчинення неправомірних дій стосовно учасників мирних акцій протесту у місті Києві в січні – лютому 2014 року. Про це повідомили у відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.

25.04.2019 передано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишніх: слідчого одного з райуправлінь міліції м. Києва (на даний час працює слідчим в органах Національної поліції України), прокурора прокуратури м. Києва та заступника керівника однієї із місцевих (районних) прокуратур столиці за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ст. 340 КК України.

Їх звинувачують у зловживанні владою, незаконному затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та незаконному триманні під вартою завідомо невинної особи – 72 річного мешканця Вінниччини, який 22 січня 2014 року прибув до м. Києва для відзначення Дня соборності України і безпідставно був затриманий, побитий правоохоронцями та доставлений до управління міліції, щодо якого сфальсифіковано матеріали справи за нібито участь у масових заворушеннях.

На строки передачі до суду цього провадження вплинуло тривале (10 місячне) ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування – 30 томів, неодноразова відмова слідчих суддів обмежувати підозрюваних в ознайомленні, а також незаконне не відсторонення підозрюваного від посади одним із керівників органів Національної поліції України.

У відомстві зазначили, що за не відсторонення підозрюваного слідчого від посади в органах Національної поліції України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, розслідування якого здійснюється Державним бюро розслідувань.

Як повідомляв УНН, Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що бійці, які з вказівки розстрілювали Небесну сотню, за 5 років фізично не притягнуті до відповідальності.

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