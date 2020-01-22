До складу збірної України на матчі відбору до Євробаскету увійшли 22 баскетболісти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом чоловічої національної збірної України з баскетболу на перше вікно кваліфікації Євробаскета-2021, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Склад збірної включає в себе шістьох гравців іноземних чемпіонатів та ще 16-ти з українського:
Захисники: Денис Лукашов, ("Прометей") Віталій Зотов, ("Миколаїв"), Ілля Сидоров, ("Прометей"), Іссуфу Санон, ("Дніпро"), Олександр Мішула, ("Меркезефенді", Туреччина), Максим Закурдаев , ("Дніпро"), Кирило Марченко, ("Хімік"), Олександр Липовий, ("Промітеас", Греція), Богдан Близнюк, ("Київ-Баскет").
Форварди: Іван Ткаченко, ("Черкаські Мавпи"), Павло Крутоус, ("Київ-Баскет"), Максим Пустозвонов, ("Київ-Баскет"), Артем Ковальов, ("Хімік"), Олександр Бєліков, ("Черкаські Мавпи"), Андрій Войналович, ("Хімік"), В'ячеслав Бобров, ("Фуенлабрада", Іспанія), Сергій Павлов, ("Київ-Баскет"), Володимир Герун, ("Унікаха", Іспанія).
Центрові: В'ячеслав Петров, ("Київ-Баскет"), Артем Пустовий, ("Барселона", Іспанія), В'ячеслав Кравцов, ("Неофінікс", Японія), Владислав Коренюк, ("Київ-Баскет").
Зауважимо, що збірна України зіграє перший матч відбору проти Австрії 20 лютого. Проти Угорщини гра пройде 23 лютого у Запоріжжі.