В состав сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет вошли 22 баскетболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Тренерский штаб во главе с Айнарс Багатскис определился с расширенным составом мужской национальной сборной Украины по баскетболу на первое окно квалификации Евробаскета-2021, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Состав сборной включает в себя шесть игроков иностранных чемпионатов и еще 16 из украинского:
Защитники: Денис Лукашов, ("Прометей") Виталий Зотов, ("Николаев"), Илья Сидоров, ("Прометей"), Иссуфу Санон, ("Днепр"), Александр Мишула, ("Меркезефенди", Турция), Максим Закурдаев , ("Днепр"), Кирилл Марченко, ("Химик"), Александр Липовый, ("Промитеас", Греция), Богдан Близнюк, ("Киев-Баскет").
Нападающие: Иван Ткаченко, ("Черкасские Обезьяны"), Павел Крутоус, ("Киев-Баскет"), Максим Пустозвонов, ("Киев-Баскет"), Артем Ковалев, ("Химик"), Александр Беликов, ("Черкасские Обезьяны"), Андрей Войналович, ("Химик"), Вячеслав Бобров, ("Фуэнлабрада", Испания), Сергей Павлов, ("Киев-Баскет"), Владимир Герун, ("Уникаха", Испания).
Центру: Вячеслав Петров, ("Киев-Баскет"), Артем Пустовой, ("Барселона", Испания), Вячеслав Кравцов, ("Неофиникс", Япония), Владислав Коренюк, ("Киев-Баскет").
Заметим, что сборная Украины сыграет первый матч отбора против Австрии 20 февраля. Против Венгрии игра пройдет 23 февраля в Запорожье.