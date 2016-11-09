До штабу Д.Трампа привезли торт у вигляді самого кандидата
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У хмарочос Trump Tower, де Дональд Трамп буде слідкувати за результатами виборів, який знаходиться на Манхеттені в Нью-Йорку, привезли торт у вигляді кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Тwitter журналістки NBC News Алі Віталі.
Торт виконаний у вигляді голови і частини тулуба мільярдера.
Нагадаємо, що Х.Клінтон і її сім’я спостерігатимуть за виборами в двох хвилинах ходьби від Trump Tower.
Також, за попередніми прогнозами ЗМІ про майбутнього президента США переважає кандидатура Д.Трампа.