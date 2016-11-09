В штаб Д.Трампа привезли торт в виде самого кандидата

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В небоскреб Trump Tower, где Дональд Трамп будет следить за результатами выборов, который находится на Манхэттене в Нью-Йорке, привезли торт в виде кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Тwitter журналистки NBC News Али Витали.