В штаб Д.Трампа привезли торт в виде самого кандидата
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В небоскреб Trump Tower, где Дональд Трамп будет следить за результатами выборов, который находится на Манхэттене в Нью-Йорке, привезли торт в виде кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Тwitter журналистки NBC News Али Витали.
Торт выполнен в виде головы и части тела миллиардера.
Напомним, что Х.Клинтон и ее семья будут наблюдать за выборами в двух минутах ходьбы от Trump Tower.
Также, по предварительным прогнозам СМИ о будущем президенте США преобладает кандидатура Д.Трампа.