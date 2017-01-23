До п’яти років засудили дезертира за незаконне придбання арсеналу боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Одесі до п’яти років та шести місяців позбавлення волі засудили колишнього військовослужбовця, який незаконно придбав і зберігав арсенал зброї та боєприпасів. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
Під час слідства з’ясовано, що військовослужбовець без поважних причин не з’явився на службу з відпустки до розташування військової частини, яка знаходилась у зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької області.
У грудні 2014 року чоловік незаконно придбав арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів. Зокрема, 2 пістолети, карабін конструкції Сімонова, понад 6 тисяч патронів різного калібру, у тому числі 440 — бронебійно-запальних, 16 реактивних протитанкових гранат, корпуси та запали. Все це він зберігав у себе вдома та у нежитлових приміщеннях в Одесі.
Так, 32-річного чоловіка визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами, а також у самовільному залишенні військової частини (ч. 1 ст. 263 КК, ст. 407 КК України).