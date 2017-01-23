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На пять лет осудили дезертира за незаконное приобретение арсенала боеприпасов

На пять лет осудили дезертира за незаконное приобретение арсенала боеприпасов

Киев • УНН

 • 6290 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Одессе на пять лет и шесть месяцев лишения свободы осудили бывшего военнослужащего, который незаконно приобрел и хранил арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Во время следствия выяснилось, что военнослужащий без уважительных причин не явился на службу из отпуска в расположение воинской части, которая находилась в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области.

В декабре 2014 года мужчина незаконно приобрел арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, 2 пистолета, карабин конструкции Симонова, более 6000 патронов различного калибра, в том числе 440 - бронебойно-зажигательных, 16 реактивных противотанковых гранат, корпусы и запалы. Все это он хранил у себя дома и в нежилых помещениях в Одессе.

Так, 32-летнего мужчину признали виновным в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами, а также в самовольном оставлении воинской части (ч. 1 ст. 263 УК, ст. 407 УК Украины).

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