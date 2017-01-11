До прибирання снігу в Києві залучено більше 250 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Києві до прибирання снігу залучили 251 одиницю снігоприбиральної техніки та 59 бригад із ручного прибирання. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Наразі 59 бригад із ручного прибирання в складі 411 осіб працюють над очищенням зупинок громадського транспорту, пішохідних переходів і подальшим вивезенням снігу”, — повідомили у КМДА.
Окрім того, 251 одиниця снігоприбиральної техніки забезпечує очищення від снігу крайніх смуг руху на вулицях і дорогах Києва, згрібання снігу на перехрестях доріг, а також допомагає бригадам із ручного прибирання у навантаженні та вивезенні снігу.
Нагадаємо, що за останню добу з вулично-дорожньої мережі столиці вивезено майже 6,1 тис. тонн, а з початку осінньо-зимового періоду — понад 38,2 тис. тонн снігу.