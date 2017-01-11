К уборке снега в Киеве привлекли более 250 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Киеве к уборке снега привлекли 251 единицу снегоуборочной техники и 59 бригад ручной уборки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"Сейчас 59 бригад ручной уборки в составе 411 человек работают над очисткой остановок общественного транспорта, пешеходных переходов с последующим вывозом снега", - сообщили в КГГА.
Кроме того, 251 единица снегоуборочной техники обеспечивает очистку от снега крайних полос движения на улицах и дорогах Киева, сгребание снега на перекрестках дорог, а также помогает бригадам ручной уборки в нагрузке и вывозе снега.
Напомним, что за последние сутки с улично-дорожной сети столицы вывезли почти 6,1 тыс. тонн, а с начала осенне-зимнего периода - более 38,2 тыс. тонн снега.