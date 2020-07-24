До послаблення карантину в Україні не готові 6 областей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Станом на 24 липня шість областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.
Зазначимо, Чернігівська область, яка напередодні не відповідала критеріям, сьогодні "випала" зі списку, однак додалась Вінницька область.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.