До послаблення карантину в Україні не готові 6 областей - МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.

Зазначимо, Чернігівська область, яка напередодні не відповідала критеріям, сьогодні "випала" зі списку, однак додалась Вінницька область.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.