К ослаблению карантина в Украине не готовы 6 областей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По состоянию на 24 июля шесть областей Украины не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области.
Отметим, Черниговская область, которая накануне не соответствовала критериям, сегодня "выпала" из списка, однако добавилась Винницкая область.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.