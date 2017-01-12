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До Польщі прибула перша партія американських танків

До Польщі прибула перша партія американських танків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У рамках найбільшої з часів завершення холодної війни відправки американської бронетехніки в Європу у четвер до Польщі прибула перша партія танків, бронетранспортерів і самохідної артилерії з США, передає УНН з посиланням на ВВС.

Разом з технікою в країну приїжджають близько 3 тисяч американських військовослужбовців, які будуть займатися її обслуговуванням. Очікується, що вони проведуть там дев'ять місяців, після чого на чергування заступить наступна зміна американських військових.

Американська бронетехніка перекидається в Європу через німецький порт Бремерхафен. Звідти десятки танків і сотні бронемашин відправляють до Польщі та країн Балтії залізницею.

Рішення про відправку додаткових військ до Східної Європи було прийнято чинним президентом США Бараком Обамою після російської анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.

Безпосереднім приводом для такого кроку стали побоювання про потенційну загрозу російського вторгнення, які заявляли країнами Балтії та Польщею. За допомогою відправки військ Б.Обама сподівається заспокоїти східноєвропейських партнерів по НАТО.

При цьому обрання президентом США Дональда Трампа, який виступає за налагодження відносин з Росією, породило сумніви в тому, що відправка американської бронетехніки в Східну Європу продовжиться.

Інавгурація Д.Трампа призначена на 20 січня. Крім того, 12 січня в американському сенаті пройде обговорення кандидатури генерала Джеймса Меттіса, відомого як "Скажений пес", якого Д.Трамп хоче призначити міністром оборони.

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