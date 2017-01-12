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В Польшу прибыла первая партия американских танков

В Польшу прибыла первая партия американских танков

Киев • УНН

 • 10477 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В рамках крупнейшей со времен окончания холодной войны отправки американской бронетехники в Европу в четверг в Польшу прибыла первая партия танков, бронетранспортеров и артиллерии из США, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Вместе с техникой в ​​страну приезжают около 3 тысяч американских военнослужащих, которые будут заниматься ее обслуживанием. Ожидается, что они проведут там девять месяцев, после чего на дежурство заступит следующая смена американских военных.

Американская бронетехника перебрасывается в Европу через немецкий порт Бремерхафен. Оттуда десятки танков и сотни бронемашин отправляют в Польшу и страны Балтии по железной дороге.

Решение об отправке дополнительных войск в Восточную Европу было принято действующим президентом США Бараком Обамой после российской аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

Непосредственным поводом для такого шага стали опасения о потенциальной угрозе российского вторжения, которые заявляли страны Балтии и Польша. С помощью отправки войск Б.Обама надеется успокоить восточноевропейских партнеров по НАТО.

При этом избрание президентом США Дональда Трампа, который выступает за налаживание отношений с Россией, породило сомнения в том, что отправка американской бронетехники в Восточную Европу продолжится.

Инаугурация Д.Трампа назначена на 20 января. Кроме того, 12 января в американском сенате пройдет обсуждение кандидатуры генерала Джеймса Мэттиса, известного как "Бешеный пес", которого Д.Трамп хочет назначить министром обороны.

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