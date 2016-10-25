До поліції надійшло ще одне повідомлення про замінування дитсадка у Львові

До Головного управління Національної поліції у Львівській області сьогодні, 25 жовтня, о 09.06 поступило повідомлення про замінування приміщення на вулиці Смілих, 26 у Львові. За цією адресою знаходиться приміщення дитячого садка.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та фахівці інших підрозділів.

Проводиться обстеження приміщень та прилеглої території.