До поліції надійшло ще одне повідомлення про замінування дитсадка у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування дитячого садка на вулиці Смілих у Львові. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції у Львівській області.
До Головного управління Національної поліції у Львівській області сьогодні, 25 жовтня, о 09.06 поступило повідомлення про замінування приміщення на вулиці Смілих, 26 у Львові. За цією адресою знаходиться приміщення дитячого садка.
На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та фахівці інших підрозділів.
Проводиться обстеження приміщень та прилеглої території.