В полицию поступило еще одно сообщение о заминировании детсада во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Правоохранители проверяют сообщение о заминировании детского сада на улице Смилых во Львове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции во Львовской области.
В Главное управление Национальной полиции во Львовской области сегодня, 25 октября, в 09.06 поступило сообщение о заминировании помещения на улице Смилых, 26 во Львове. По этому адресу находится помещение детского сада.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и специалисты других подразделений.
Проводится обследование помещений и прилегающей территории.