В полицию поступило еще одно сообщение о заминировании детсада во Львове

В Главное управление Национальной полиции во Львовской области сегодня, 25 октября, в 09.06 поступило сообщение о заминировании помещения на улице Смилых, 26 во Львове. По этому адресу находится помещение детского сада.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и специалисты других подразделений.

Проводится обследование помещений и прилегающей территории.