До початку опалювального сезону вся інформація про пункти незламності буде в "Дії" - прем'єр-міністр

Деталі

Минулої осені, після початку повітряних атак росії на українську енергетику, за ініціативи Президента України була розгорнута мережа Пунктів незламності — місць, де завжди є світло, тепло та зв’язок.

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"Після закінчення опалювального сезону наш Уряд продовжував удосконалювати мережу. Тож на виконання завдання Глави держави доручив міністерствам цифровізувати дані про Пункти незламності в Дії. Це має бути зручний сервіс, де є вся важлива інформація про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання. Плануємо запустити проєкт до початку опалювального сезону", - повідомив Шмигаль.

Доповнення

За словами прем'єр-міністра, уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Зараз виконує проєкти, які є унікальними у світі. За тижні вдається встановити та відремонтувати те, на що в раніше знадобилися б місяці або навіть роки.

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