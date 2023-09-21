До начала отопительного сезона вся информация о пунктах несокрушимости будет в "Дії" - премьер-министр
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В рамках подготовки к отопительному сезону в условиях войны, данные о Пунктах несокрушимости, где украинцы могут обогреться, есть свет и связь, будут оцифрованы в "Дії", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Прошлой осенью, после начала воздушных атак россии на украинскую энергетику, по инициативе Президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости — мест, где всегда есть свет, тепло и связь.
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"После окончания отопительного сезона наше Правительство продолжало совершенствовать сеть. Поэтому во исполнение задания Главы государства поручил министерствам оцифровать данные о Пункты несокрушимости в Действии. Это должен быть удобный сервис, где есть вся важная информация о каждом пункте, его расположении и наличии необходимого оборудования. Планируем запустить проект до начала отопительного сезона", - сообщил Шмыгаль.
Дополнение
По словам премьер-министра, правительство выделило дополнительные 9,7 млрд грн на защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. Сейчас выполняет проекты, которые являются уникальными в мире. За недели удается установить и отремонтировать то, на что раньше понадобились бы месяцы или даже годы.
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