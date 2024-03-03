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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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До першого вересня дві підземні школи побудують у Запоріжжі - Федоров

Київ • УНН

 • 32640 перегляди

До 1 вересня у Запоріжжі побудують дві підземні школи, щоб забезпечити безпечну освіту для дітей в умовах війни.

До першого вересня дві підземні школи побудують у Запоріжжі - Федоров

Дві підземних школи з’явиться в Запоріжжі до нового навчального року. Наразі ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування такого будівництва. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Ми сьогодні бачимо одну з нагальних проблем для мешканців Запоріжжя. Це те, що сьогодні майже немає змішаної системи навчання на території Запоріжжя. І це один з основних приводів виїжджати мешканцям Запоріжжя зі своїми сім’ями, щоб діти могли здобувати освіту. Дійсно ми для себе одним з рішень знайшли - це будівництво підземних шкіл. До першого вересня їх з’явиться в Запоріжжі щонайменше дві в різних районах міста

- сказав Федоров.

Він додав, що наразі ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування такого будівництва.

"Будівництво розпочнеться до травня місяця і за чотири місяці ми плануємо побудувати цілі підземні міста, де наші діти зможуть здобувати безпечну освіту. Що стосується глибини, то все буде залежати від району, від військової ситуації", - додав Федоров.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих ударів в Україні зруйновано понад 200 шкіл. Ще понад 1600 шкіл зазнали пошкоджень, що становить кожну сьому школу в Україні.

Павло Башинський

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