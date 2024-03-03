До першого вересня дві підземні школи побудують у Запоріжжі - Федоров

Дві підземних школи з’явиться в Запоріжжі до нового навчального року. Наразі ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування такого будівництва. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Ми сьогодні бачимо одну з нагальних проблем для мешканців Запоріжжя. Це те, що сьогодні майже немає змішаної системи навчання на території Запоріжжя. І це один з основних приводів виїжджати мешканцям Запоріжжя зі своїми сім’ями, щоб діти могли здобувати освіту. Дійсно ми для себе одним з рішень знайшли - це будівництво підземних шкіл. До першого вересня їх з’явиться в Запоріжжі щонайменше дві в різних районах міста