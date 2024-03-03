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К первому сентября две подземные школы построят в Запорожье - Федоров

К первому сентября две подземные школы построят в Запорожье - Федоров

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 15:28  •  2415 просмотра

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К 1 сентября в Запорожье построят две подземные школы, чтобы обеспечить безопасное образование для детей в условиях войны.

Две подземных школы появится в Запорожье к новому учебному году. Сейчас ведутся переговоры с международными партнерами по финансированию такого строительства. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Мы сегодня видим одну из насущных проблем для жителей Запорожья. Это то, что сегодня почти нет смешанной системы обучения на территории Запорожья. И это один из основных поводов выезжать жителям Запорожья со своими семьями, чтобы дети могли получать образование. Действительно мы для себя одним из решений нашли - это строительство подземных школ. До первого сентября их появится в Запорожье по меньшей мере две в разных районах города

- сказал Федоров.

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами по финансированию такого строительства.

"Строительство начнется до мая месяца и за четыре месяца мы планируем построить целые подземные города, где наши дети смогут получать безопасное образование. Что касается глубины, то все будет зависеть от района, от военной ситуации", - добавил Федоров.

Напомним,

В результате вражеских ударов в Украине разрушено более 200 школ. Еще более 1600 школ получили повреждения, что составляет каждую седьмую школу в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
ivan-fedorov-politykИван Федоров
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
До першого вересня дві підземні школи побудують у Запоріжжі - Федоров
Two underground schools to be built in Zaporizhzhia by September 1 - Fedorov
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